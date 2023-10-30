Создать 3д модель частного дома

3D-графикаЗакрыт12 заявок296 просмотров
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Здравствуйте!
Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру.
Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже без излишеств.


Нужна точность по размерам и добавить в сцену стандартные дворовые постройки (вольер, теплица, туалет, гараж, беседка).
Помимо картинок, нужен исходник проекта. 3dsmax или blender.
Также необходимо будет настроить освещение в сцене - солнце+GI

сам когда-то моделировал, но прошло уже много лет и руки забыли как моделировать

месяц назад
3d03
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
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