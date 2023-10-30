Создать 3д модель частного дома

Здравствуйте!

Нужна 3д модель строящегося дома. Нужно для того, чтобы выбирать местоположение того или иного объекта, а также цветовое решение дома. Фотографии размеры будут даны выбранному фрилансеру.

Дом не сложный, 8*9, два этажа, участок тоже без излишеств.





Нужна точность по размерам и добавить в сцену стандартные дворовые постройки (вольер, теплица, туалет, гараж, беседка).

Помимо картинок, нужен исходник проекта. 3dsmax или blender.

Также необходимо будет настроить освещение в сцене - солнце+GI



сам когда-то моделировал, но прошло уже много лет и руки забыли как моделировать