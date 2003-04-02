3D моделирование готового проекта в Renga

3D-графикаЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Здравствуйте, мне нужно сделать в программе ренга профешинал, в совместном доступе, на объекте, все лестницы и межэтажные перекрытия по чертежу. на Скриншоте то, как выглядит проект у меня. В пдф файле с 43 страницы начинаются чертежи лестниц.

2 месяца назад
guest_1698833187229
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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