Создать 3d модель персонажа

Приветствую. Материалы есть, нужно собрать видео, плюс НАПИСАТЬ К НЕМУ СЦЕНАРИЙ. Уже есть дизайнер, который просто соберет видео по готовому сценарию, нужен именно тот, кто сможет подойти комплексно к задаче, написать сценарий, создать видео. Мы ...