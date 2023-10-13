Создать изометрическую схему этажа в 3D редакторе

3D-графикаЗакрыт4 заявки207 просмотров
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Создать изометрическую схему этажа в 3D редакторе


Срок выполнения и стоимость работ согласовывается с исполнителем в формате стоимости за 1 этаж.


  • Создание изометрической схемы этажа на основе 2D-плана. Референс и пример плана этаж прикреплены

  • Дизайнер отвечает за наполнение схемы мебелью, элементами интерьера и другими деталями.

  • Мебель должна быть отрисована самостоятельно, с возможным использованием референсов.


Формат итоговой работы:


  • Итоговая схема должна быть создана в 3D-конструкторе, который позволяет изменять ракурс при необходимости.

  • Финальная схема в формате SVG.

2 месяца назад
Siali
23 годаРоссия
9 месяцев в сервисе
Была
19 дней назад
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