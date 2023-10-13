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Создать изометрическую схему этажа в 3D редакторе





Срок выполнения и стоимость работ согласовывается с исполнителем в формате стоимости за 1 этаж.





Создание изометрической схемы этажа на основе 2D-плана. Референс и пример плана этаж прикреплены

Дизайнер отвечает за наполнение схемы мебелью, элементами интерьера и другими деталями.

Мебель должна быть отрисована самостоятельно, с возможным использованием референсов.





Формат итоговой работы:



