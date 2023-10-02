Карточки Amazon + 3D

Мы в поиске человека, который владеет навыками создания 3D моделей и может также оформить карточки товара на Амазон, чтобы это был стильный современный дизайн.

Интересует стоимость:

Создание 3D модели от вас Создание 7 изображений с использованием вашей 3D модели Создание 7 изображений, при условии, что 3D модель мы предоставим вам свою

Пример: https://www.amazon.com/Organizer-KOVIUU-Rotatable-Container-Supplement/dp/B0BX45Q3DN/ref=sr_1_85?crid=18Q07Q4XCPEOR&keywords=pill+organizer&qid=1696597318&sprefix=pill+organize%2Caps%2C195&sr=8-85