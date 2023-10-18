Нарисовать рекламный баннер

Нарисовать продающий цепляющий взгляд рекламный баннер для главной страницы Wildberries. Размер баннера 1140Х320. Пример размещения в закрепе или на главной странице вайлдберриз (самые большие баннеры в слайдере)

Нужно самостоятельно разработать креатив для баннера и реализовать его. тематика термобелье.

референсы: Женское термобелье, Сезонная предраспродажа, скидки до 80%, успей купить - зимой дороже.

фото термобелья для размещения на баннере https://disk.yandex.lt/d/_RXN0catyi1IPw

Жду ваши предложения с ценой и сроком выполнения

P.S. необходимо понимание исполнителем термина "рекламная слепота" и навыками ее обхода