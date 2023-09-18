UI/UX дизайнер

Моя спеціальність — UI/UX дизайн. Я успішно створюю сайти, мобільні додатки, веб-сервіси в програмі Figma. У своїй роботі використовую Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, System Design, створюю прототипи, дашборди, картки товарів, таблиці, анімацію. А ще люблю вдосконалювати свої роботи.

Маю педагогічну освіту. В період 2022-2023 пройшла онлайн-школу Go IT. Веб-дизайн, дизайн Ui/Ux, мобільні додатки.

Мої навчальні пректи: Односторінковий сайт Ігрові крісла Racer створений для ознайомлення користувачів з продуктом фірми Racer і допомоги вибору оптимального варіанту продукту.

Мобільний додаток CarWash для мийки автомобілів, повний цикл проектування.

Веб сервіс House for friends, мета якого вирішення проблем користувачів, які готові надати або винайняти житло на взаємно вигідних умовах.

Отримала практичний досвід у розробці суспільно-важливих проектів BootCamp2023 під керівництвом менторів з провідних ІТ компаній України.

Пройшла удосконалення своїх дизайнерських навичок на курсі Ewing Design Bootcamp.