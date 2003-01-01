Стильные сайты/инстаграмы/баннеры с командой QazSoft! 🚀
Здравствуй дорогой гость!
Мы веб-программисты, дизайнеры делаем непростые, тяжелые и красивые сайты.
Помогаем подчеркнуть индивидуальность бренда с помощью нашего опыта, внимания к деталям, уникальному дизайну. 🎨
Наше трио опытных вояк воплотят идеи в реальность.
Обсудим проект, создадим веб-сайт, который привлечет внимание вашей целевой аудитории. 💡
Наш сервис:
Бесплатная консультация:
Спрашивайте и не стесняйтесь!
Почему бесплатно?
Нам выгодно! Да-да выгодно!
Услышав мнение о примерной стоимости, актуальности темы, подводных камнях. Возможно нужно другое решение - не сайт/не баннер/не инстаграм.
Дорогой гость! Часто при общением с другими гостями, замечали, им вовсе не нужно это решение, сохраняя кошелек. 👝
Вы ведь теряете деньги?
Нет, ведь вы знаете где вас не будут разводить на деньги, а значит посоветуете нас, все просто!
Комплексный подход:
Не просто создаём сайты, строим целостные веб-приложения, полностью удовлетворяющие потребности наших клиентов. Отдаем свою душу в проекты, радуемся как дети от каждого готового проекта.
С удовольствием пообщаюсь голосом! В отличие от многих других, без проблем обсуждаю все голосом по дискорду, телеграмму, скайпу.
Есть вопросы?
Давайте созвонимся и все обсудим! 📞✨
Уникальный дизайн:
В наше время сильно требуются люди которые могут сделать красивый, стильный дизайн. 🎨
Вы получите 3 раза исправить недочеты сайта, абсолютно бесплатно!!!✨ (это не входит в часы работы).
Гибкость и адаптивность:
Учитываем все пожелания и требования, чтобы создать веб-приложение, которое идеально соответствует потребностям и может быть легко масштабировано в будущем. 📈
Нет воришкам!:
Оптимизация и безопасность. Настроим защиту сайта от воришек ваших данных с сайта.🔒
Поддержка:
Долгосрочное сотрудничество - окажем техническую поддержку вашему веб-приложению, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.
Оплата:
25% предоплаты от общей стоимости проекта.
В случае отказа во время разработки, вернем 50% предоплаты.
Гарантируем прозрачность и обсуждение деталей платежей для вашего удобства. 💰
Пожалуйста, сообщите нам ваши реквизиты для возврата предоплаты, и мы незамедлительно проведем возврат. 📦
У меня нет Технического Задания, что мне делать?
Если у вас нет готового технического задания, не беспокойтесь, составим его сами.
Услуга составления ТЗ - 15% от общей стоимости заказа.
Это позволит нам лучше понять ваши требования и обеспечить точную оценку проекта. 📋
Разве ТЗ что-то стоит?
Такое не однократно слышали от новичков.
Дорогой гость. Чтоб построить машину, нужен чертеж! Тут все как с чертежом для машины, вместо схемы деталей.
Карта сайта, технический стек сайта, архитектура сайта, затраты сайта и т.д.
А что если вам не нравится мой бизнес?
Узнали задание:
Мы полностью осознаем, что не все проекты подходят каждому дизайнеру, и не хотим превращать эту ситуацию в разборки или взаимные обвинения.
Лучше мы просто признаем, что эта работа не является подходящей для нас.
Стек для HR-менеджеров:
Backend: Node.JS / Nest.js / Express / Sequalize / TypeOrm / MongoDB / Mongoose / postgres JWT / PassportJS / MySql / FireBase / Postman
Front-end: HTML / Gulp / BEM / CSS / SCSS / LESS / Tailwind / Material UI / Bootstrap / Canvas / JavaScript / TypeScript / REACT / REDUX / WordPress / jQuery / AJAX / October CMS
Design: Figma / PhotoShop / UML / AdobeXD / CorelDraw / Adobe Illustrator
Version Control: Git / GitHub / GitLab
Контакты:
Время: 10:00 - 22:00
Telegram: https://t.me/AlexanderKurchakov
Instagram: https://www.instagram.com/qazsoft.kz/
С уважением, 🙌 Команда QazSoft