Нужен Сайт и Дизайн для него?, вы верно по адресу!

Стильные сайты/инстаграмы/баннеры с командой QazSoft! 🚀

Здравствуй дорогой гость!

Мы веб-программисты, дизайнеры делаем непростые, тяжелые и красивые сайты.

Помогаем подчеркнуть индивидуальность бренда с помощью нашего опыта, внимания к деталям, уникальному дизайну. 🎨

Наше трио опытных вояк воплотят идеи в реальность.

Обсудим проект, создадим веб-сайт, который привлечет внимание вашей целевой аудитории. 💡

Наш сервис:

Бесплатная консультация:

Спрашивайте и не стесняйтесь!

Почему бесплатно?

Нам выгодно! Да-да выгодно!

Услышав мнение о примерной стоимости, актуальности темы, подводных камнях. Возможно нужно другое решение - не сайт/не баннер/не инстаграм.

Дорогой гость! Часто при общением с другими гостями, замечали, им вовсе не нужно это решение, сохраняя кошелек. 👝

Вы ведь теряете деньги?

Нет, ведь вы знаете где вас не будут разводить на деньги, а значит посоветуете нас, все просто!

Комплексный подход:

Не просто создаём сайты, строим целостные веб-приложения, полностью удовлетворяющие потребности наших клиентов. Отдаем свою душу в проекты, радуемся как дети от каждого готового проекта.

С удовольствием пообщаюсь голосом! В отличие от многих других, без проблем обсуждаю все голосом по дискорду, телеграмму, скайпу.

Есть вопросы?

Давайте созвонимся и все обсудим! 📞✨

Уникальный дизайн:

В наше время сильно требуются люди которые могут сделать красивый, стильный дизайн. 🎨

Вы получите 3 раза исправить недочеты сайта, абсолютно бесплатно!!!✨ (это не входит в часы работы).

Гибкость и адаптивность:

Учитываем все пожелания и требования, чтобы создать веб-приложение, которое идеально соответствует потребностям и может быть легко масштабировано в будущем. 📈

Нет воришкам!:

Оптимизация и безопасность. Настроим защиту сайта от воришек ваших данных с сайта.🔒

Поддержка:

Долгосрочное сотрудничество - окажем техническую поддержку вашему веб-приложению, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.

Оплата:

25% предоплаты от общей стоимости проекта.

В случае отказа во время разработки, вернем 50% предоплаты.

Гарантируем прозрачность и обсуждение деталей платежей для вашего удобства. 💰

Пожалуйста, сообщите нам ваши реквизиты для возврата предоплаты, и мы незамедлительно проведем возврат. 📦

У меня нет Технического Задания, что мне делать?

Если у вас нет готового технического задания, не беспокойтесь, составим его сами.

Услуга составления ТЗ - 15% от общей стоимости заказа.

Это позволит нам лучше понять ваши требования и обеспечить точную оценку проекта. 📋

Разве ТЗ что-то стоит?

Такое не однократно слышали от новичков.

Дорогой гость. Чтоб построить машину, нужен чертеж! Тут все как с чертежом для машины, вместо схемы деталей.

Карта сайта, технический стек сайта, архитектура сайта, затраты сайта и т.д.

А что если вам не нравится мой бизнес?

Узнали задание:

Мы полностью осознаем, что не все проекты подходят каждому дизайнеру, и не хотим превращать эту ситуацию в разборки или взаимные обвинения.

Лучше мы просто признаем, что эта работа не является подходящей для нас.

Стек для HR-менеджеров:

Backend: Node.JS / Nest.js / Express / Sequalize / TypeOrm / MongoDB / Mongoose / postgres JWT / PassportJS / MySql / FireBase / Postman

Front-end: HTML / Gulp / BEM / CSS / SCSS / LESS / Tailwind / Material UI / Bootstrap / Canvas / JavaScript / TypeScript / REACT / REDUX / WordPress / jQuery / AJAX / October CMS

Design: Figma / PhotoShop / UML / AdobeXD / CorelDraw / Adobe Illustrator

Version Control: Git / GitHub / GitLab

Контакты:

Время: 10:00 - 22:00

Telegram: https://t.me/AlexanderKurchakov

Instagram: https://www.instagram.com/qazsoft.kz/

С уважением, 🙌 Команда QazSoft