Зображення для принту

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Потрібно зробити фото для друку на футболці. Як орієнтир фото #freechervimskyi. Зверху надпис "Врятував Харків", плашка знизу або збоку "#FREEDUDIN", нижче "Свободу Роману Дудіну". Фото чорно-біле в пріоритеті та де за столом

3 месяца назад
eatherly
Спирин 
37 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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