Здравствуйте, Мне нужен баннер "Шапка" для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества)

мне нужна качество и скорость (бюджет 160$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (баннер должен быть ( 2 - 4 - 8к качества по желанию за это доплачу)