Створення Інформативних та Яскравих Банерів для Головних Уборів Опис замовлення: Шукаю фрілансера для створення одного банера для моєї компанії, яка спеціалізується на виготовленні головних уборів, зокрема шапок і бейсболок. Моєю метою є привернення ...
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Здравствуйте, Мне нужен баннер "Шапка" для моего американского ютуб канала на тему (анимации и нарезки из мультфильмов 8к качества)
мне нужна качество и скорость (бюджет 160$) (Чаевые небольшие) (Стиль Иллюстрации, Вектор) (баннер должен быть ( 2 - 4 - 8к качества по желанию за это доплачу)
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