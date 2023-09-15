Дизайна телеграм канала и постов

Потрібно зробить дизайн листа на розсилку, що в нас змінився домен сайту. Більш детальне тз я скину після вашої заявки Якщо можете зробить це в klaviyo, буде плюсом Дякую
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать дизайн для канала ФРИЛАНС, найти его можно в телеграм поиске gmwrk
Аватарки для администратора, чата, канала и 10 дизайнов постов
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