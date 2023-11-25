Нужно сделать два реламных баннера для сайта Авито.
Дизайн баннеров: фриланс
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Баннеры - простой способ стать заметным!
Баннер - это графическое творение, несущее рекламную или имиджевую информацию. Он может содержать изображение, текст, аудио и видео сопровождение. Работа над созданием баннеров подразумевает одну основную цель - привлечение пользователя, и его перевод на соответствующий веб-ресурс.
Анимированные и статичные баннеры служат для привлечения внимания - так называют изображения определенного размера, при нажатии на которые пользователь попадает на сайт рекламодателя или его посадочную страницу. При их размещении важно учитывать тематику рекламируемого ресурса и желательно, чтобы она была созвучна специфике сайта, на котором они располагаются: так, на сайте о животных уместными будут блоки с рекламой корма или ветеринарной клиники, а на форумах о красоте - с рекламой косметики, диет и так далее.
Рекламные баннеры: классификация и виды
Баннеры не зря считаются одним из самых доступных, и в то же время, эффективных рекламных инструментов. При сравнительно небольшой стоимости они способны приводит на страницу десятки и даже сотни уникальных посетителей в день.
Дизайн баннеров создают специалисты, умеющие работать с графикой, анимированными картинками и флеш-файлами. В сети встречаются разные форматы таких рекламных объявлений:
- gif изображения;
- flash-баннеры;
- интерактивные;
- rich-media;
- pop-under;
- видео и аудио блоки.
В зависимости от их конечной цели можно выделить следующие виды:
- внутренние, направленные на информирование об акциях и предложениях сайта;
- информационные, призванные для рекламы услуги или продукта;
- брендовые, служащие для напоминания о торговой марке;
- целевые, рекламирующие компанию или портал в целом.
Разработка рекламных баннеров - работа, требующая не только специальных знаний, но и широкого кругозора.
Нужны баннеры? Фриланс в помощь!
Профессионал, занимающийся созданием рекламных блоков, должен иметь не только навыки работы в Photoshop и Corel Draw, но и знать основы HTML-верстки, понимать сетку сайта.
Кроме того, такому специалисту необходимы знания в области маркетинга и рекламы, а также психологии потребителя. Он должен держать руку на пульсе новых интернет тенденций, и не только в сфере дизайна, чтобы умело использовать их в своих работах. У него должно присутствовать творческое мышление и развита креативность.
Работа создание баннеров подразумевает полное доверие между исполнителем и заказчиком. Сотрудничество с дизайнером рекламы должно строиться на уважении к его художественному таланту. Оно может состоять из следующих этапов:
- разработка идеи графического оформления продукта;
- презентация творческого замысла;
- утверждение шаблона;
- создание макета будущей рекламы;
- окончательное согласование проекта.
Создание баннера: вакансии и отклики
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Частые вопросы по баннерам
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