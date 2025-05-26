Створити банер за наданим мною прикладом

$7
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Открыт6 заявок46 просмотров

Зробити банер за погодженим прикладом, який я надам за посиланням у ФІГМА.
1200 x 675 пікселів

FigmaСоздание баннеров
17 часов назад
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