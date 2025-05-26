Требуется дизайнер для создания инфографики для трейдеров, включая баннеры. Оплата составляет 100-300$, возможно дополнительное вознаграждение за быстрое и качественное выполнение работы.
Створити банер за наданим мною прикладом
Зробити банер за погодженим прикладом, який я надам за посиланням у ФІГМА.
1200 x 675 пікселів
Формати: JPEG або PNG
Максимальний розмір файлу: до 100 КБ
банер - гінеколог 6 буде прикладом, тз надам у приватні повідомлення
https://www.figma.com/design/GRfM9aNiqwXdMCoVvH8M5D/banners-eurolek?node-id=2-510
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Баннеры5 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется дизайнер для создания простых фото креативов для Авито. Задача включает разработку баннеров с использованием предоставленных примеров. Ожидаются работы кандидатов для оценки.Открыт5 дней назад
Требуется срочно разработать баннер на заднем фоне видео с наложением фото. Важно выполнить заказ до конца дня. Пример выполнения будет предоставлен позже.Баннеры10 заявокОткрыт6 дней назад
Ищется дизайнер для создания концепций и макетов баннеров. Важно соблюдать сроки, требования к качеству и эффективно работать в команде. Оплата производится сдельно.Открыт7 дней назад
Требуется дизайнер для создания 3 анимированных баннеров для Youtube. Каждый баннер должен длиться 5-7 секунд и иметь горизонтальный формат. Дедлайн выполнения - 05.06.2025. Бюджет обсуждается.Баннеры4 заявкиЗакрыт13 часов назад
Требуется разработка дизайна карточек для использования в различных проектах. Ищется исполнитель, способный создать привлекательные и функциональные карточки. Рассматриваются предложения от новичков и разные стили исполнения.Баннеры11 заявокЗакрыт2 дня назад
- $25
Необходимо сделать resize статичных креативов под нужные размеры и подготовить HTML5-баннеры на основе отобранных креативов. Обеспечить соответствие всем требованиям для успешного выполнения проекта.Баннеры1 заявкаОткрыт10 дней назад
- $10
Требуется выполнить resize существующих баннеров и разработать новые баннеры в формате HTML5. Необходимо оптимизировать размеры для разных платформ и создать привлекательный дизайн. Задача включает работу с графическими элементами и адаптацию под различные форматы.Закрыт10 дней назад
- $14
Потрібно створити 2 банери для реклами в соціальних мережах в одному розмірі. Бюджет на проект 600 грн. Банери повинні бути погоджені, можливі правки. Додайте приклади ваших попередніх робіт у проект.Баннеры1 исполнительЗавершен4 дня назад
Необходим баннер для YouTube с текстом 'WHAT IS wtgspain.com'. Включите логотип и используйте предоставленные изображения. Обязательное требование – наличие портфолио. Стоимость выполнения 500 грн за один баннер.Баннеры12 заявокОткрыт14 дней назад