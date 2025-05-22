Требуется срочно разработать баннер на заднем фоне видео с наложением фото. Важно выполнить заказ до конца дня. Пример выполнения будет предоставлен позже.
Дизайнер для фото креативов на Авито
Ищу дизайнера для создания фото креативов для Авито. Дизайн достаточно простой, без сложных элементов. Пример пришлю. Присылайте свои работы.
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