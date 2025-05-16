Требуется выполнить resize существующих баннеров и разработать новые баннеры в формате HTML5. Необходимо оптимизировать размеры для разных платформ и создать привлекательный дизайн. Задача включает работу с графическими элементами и адаптацию под различные форматы.
Бриф на RESIZE статичных и на создание HTML5-баннеров
Цель проекта:
Сделать resize текущих креативов под требуемые размеры.
Подготовить HTML5-баннеры на основе отобранных креативов.
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