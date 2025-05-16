Бриф на RESIZE статичных и на создание HTML5-баннеров

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт2 заявки21 просмотр

Цель проекта:

  • Сделать resize текущих креативов под требуемые размеры.

  • Подготовить HTML5-баннеры на основе отобранных креативов.

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HTMLДизайн постовСоздание баннеровСоздание креативов
день назад
Фуад
 
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Стас
 
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