Ищется дизайнер для разработки макетов баннеров для групп в ВК и ТГ, а также анимационных стикеров и флаеров для печати. Требуется опыт работы от 1 до 3 лет и уверенное владение Adobe Photoshop.
Банер для youtube
ТЗ тут: https://docs.google.com/document/d/10jS6X7wEVKA6xxaRTU54WFVxx53rdO92-1MqbBQKkSU/edit?tab=t.0
Текст на банері:
WHAT IS
wtgspain.com
фото блогер:
https://drive.google.com/file/d/1pwI8vb29aJKpN1xMK7yWUYANt23Xktat/view?usp=drive_link
Під яке відео:
https://drive.google.com/file/d/11E8bxUOZai8IQGXp_B8ppXblRB3-QfR5/view?usp=drive_link
Logo:
https://drive.google.com/file/d/12Qmn10w6wAxemFOXGiEfdXoxlEEru9hh/view?usp=drive_link
наш канал:
https://www.youtube.com/channel/UCnsIFfrEYMAt3da17kwyakQ
Вартiсть:
500 грн. за 1 баннер
Обов’язково надайте портфоліо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры6 заявокОткрыт4 дня назад
Требуется разработать новый баннер для сайта с описанием процесса онлайн бронирования тура. Необходимо обновить дизайн, включая изображения, для удобства восприятия информации. Размеры баннера должны подходить для использования на платформе Тильда, учитывая мобильные и планшетные версии.Открыт4 дня назад
Требуется дизайнер для разработки карточек травяного чая. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи, несмотря на отсутствие исходных фотографий. Важно обеспечить качество и соблюдение сроков выполнения работы.Открыт5 дней назад
Требуется дизайнер для разработки стильных и продающих карточек для маркетплейсов, таких как ВБ и Озон. Ожидается качественное выполнение работы в срок.Открыт5 дней назад
Требуется дизайнер для срочного создания обложки для видео на YouTube. Ожидается обсуждение примеров работ и стоимости. Необходим креативный подход и умение работать с визуальными элементами, чтобы привлечь внимание зрителей.Баннеры3 заявкиОткрыт6 дней назад
Требуется дизайнер для разработки около 20 карточек товаров для маркетплейса. Работа будет выполняться по четкому техническому заданию. Дедлайн - до конца недели.Баннеры12 заявокОткрыт7 дней назад
Требуется дизайнер для создания единого оформления нескольких лид-магнитов, включая баннеры для бота. Необходимо также создать инфографику и изменить цвета сайта. Фиксированная цена проекта составляет 10 тыс.Баннеры2 заявкиЗакрыт10 часов назад
Требуется креативный дизайнер для разработки обложек для рилс. Задача заключается в создании уникальных баннеров на постоянной основе. Необходимо предоставить портфолио.Баннеры4 заявкиЗакрыт4 дня назад
- $3000
Требуется дизайнер для разработки кликабельных превью для видео на YouTube. Тематика видео включает развлекательный контент и трейдинг. Работа с гибким графиком и оплатой 3000 долларов в месяц. Ожидается качественное выполнение задач и желание работать. Предусмотрен оплачиваемый тестовый период.Баннеры6 заявокЗакрыт5 дней назад
Ищется дизайнер для разработки видео баннеров, которые будут включать как статические, так и динамические элементы. Нужно предоставить качественные и быстрые решения. Объем работ небольшой, акцент на скорость и качество исполнения.Баннеры5 заявокЗакрыт6 дней назад