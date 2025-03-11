Банер для youtube

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт9 заявок32 просмотра

ТЗ тут:  https://docs.google.com/document/d/10jS6X7wEVKA6xxaRTU54WFVxx53rdO92-1MqbBQKkSU/edit?tab=t.0 

Текст на банері:
WHAT IS
wtgspain.com


фото блогер:
https://drive.google.com/file/d/1pwI8vb29aJKpN1xMK7yWUYANt23Xktat/view?usp=drive_link

Під яке відео:
https://drive.google.com/file/d/11E8bxUOZai8IQGXp_B8ppXblRB3-QfR5/view?usp=drive_link  

Logo:
https://drive.google.com/file/d/12Qmn10w6wAxemFOXGiEfdXoxlEEru9hh/view?usp=drive_link 

наш канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCnsIFfrEYMAt3da17kwyakQ 

Вартiсть:

500 грн. за 1 баннер

Обов’язково надайте портфоліо.

Создание баннеров
10 часов назад
Сергій
 
37 лет
2 года в сервисе
Был
10 часов назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
19 лет
4 дня в сервисе
Был
4 часа назад
6 часов назад
Иван
 
29 лет
2 дня в сервисе
Был
6 часов назад
7 часов назад
Владислав
 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
29 отзывов
8 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
381 отзыв
9 часов назад
ТОП-5
Баннеры
Аліна
 
18 лет
6 месяцев в сервисе
Была
4 часа назад
9 часов назад
Ніна
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
1 отзыв
9 часов назад
Роман
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
9 часов назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
22 отзыва
10 часов назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 отзывов
10 часов назад