Дизайнер обложек для рилс

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Открыт1 заявка17 просмотров

Ищу креативного дизайнера для создания обложек для рилс на постоянной основе. Портфолио нужно выслать в личные сообщения.

Дизайн обложек
12 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Лена
 
38 лет
8 дней в сервисе
Была
11 часов назад
11 часов назад