Дизайнер для YouTube превью

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт5 заявок57 просмотров

Требуется дизайнер для создания кликабельных превью для видео на YouTube. Тематика видео варьируется от развлекательного контента до трейдинга. Работа предполагает свободный график и оплату в размере 3000 долларов в месяц. Основное требование - желание работать и делать качественные превью. Предусмотрен оплачиваемый тестовый период.

YouTubeСоздание превью
17 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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