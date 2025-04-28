Создание обложек для YouTube видео

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Закрыт4 заявки31 просмотр

Требуется специалист по созданию обложек для видео на YouTube. Необходим опыт в разработке привлекательных и кликабельных обложек, а также знание трендов YouTube. Умение работать со шрифтами, лицами и акцентами является обязательным.

Дизайн обложек
8 дней назад
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