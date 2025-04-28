Требуется дизайнер для разработки карточек товаров для маркетплейсов Ozon и Wildberries в области бытовой техники. Карточки должны быть визуально чистыми и информативными, с акцентом на характеристики и преимущества товаров.
Обложки ютюб
Ищу дизайнера для обложек Ютюб.
Заявки фрилансеров
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