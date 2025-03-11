Ищется дизайнер для создания креативов для таргетированной рекламы в Инстаграм для студии косметологии. Необходимы навыки в выборе шрифтов и фонов, а также понимание привлекательного дизайна. Объем работ небольшой, креативы обновляются каждые две недели. Портфолио приветствуется.
Оформление обложек для Геткурс модулей
Необходимо создать обложку для страницы и обложки для 6 модулей, каждый из которых будет представлен в двух цветовых вариантах: для открытого и закрытого модуля. Требуются только изображения, настройки в Геткурс не нужны.
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