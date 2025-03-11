Оформление обложек для Геткурс модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт3 заявки14 просмотров

Необходимо создать обложку для страницы и обложки для 6 модулей, каждый из которых будет представлен в двух цветовых вариантах: для открытого и закрытого модуля. Требуются только изображения, настройки в Геткурс не нужны.

Дизайн обложек
17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгения
 
44 года
месяц в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Ольга
 
36 лет
месяц в сервисе
Была
2 часа назад
17 дней назад
Евгений
 
24 года
17 дней в сервисе
Был
9 дней назад
17 дней назад