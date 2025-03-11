Требуется создать шапку и логотипы для двух YouTube каналов и социальных сетей. Для канала 'Учимся готовить' и канала 'На заметку' необходимы адаптивные графические элементы для мобильных устройств. Включает шапки и логотипы для ВКонтакте и Facebook. Укажите сроки и стоимость работы при подаче заявки.