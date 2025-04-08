Требуется дизайнер для создания 3 баннеров, а также 3 визуальных УТП для оформления профиля на маркетплейсе или сайте. Предоставляем все необходимые материалы, включая логотип, цветовую палитру и идеи. Нужна аккуратная и стильная реализация. Возможна дальнейшая работа по другим задачам, связанным с оформлением контента и лендингов.