Дизайн баннеров и УТП

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок24 просмотра

Требуется дизайнер для создания 3 баннеров, а также 3 визуальных УТП для оформления профиля на маркетплейсе или сайте. Предоставляем все необходимые материалы, включая логотип, цветовую палитру и идеи. Нужна аккуратная и стильная реализация. Возможна дальнейшая работа по другим задачам, связанным с оформлением контента и лендингов.

Создание баннеров
23 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Шахбоз
 
33 года
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
22 дня назад
Азиз
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
9 часов назад
22 дня назад
Влад
 
17 лет
2 года в сервисе
Был
9 дней назад
23 дня назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
23 дня назад
Татьяна
 
26 лет
24 дня в сервисе
Была
14 дней назад
23 дня назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
23 дня назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
23 дня назад
Лучший дизайнер баннеров апреля