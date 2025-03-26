Дизайнер карточек товаров для Ozon и WB

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Закрыт9 заявок91 просмотр

Ищу дизайнера для создания карточек товаров для Ozon и WB. Необходимо подготовить 6-7 изображений, главная картинка должна быть без лишних элементов.

Создание карточек товаров
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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