Требуется дизайнер для создания уникальных обложек на YouTube. Ищем стильные и современные решения, которые помогут выделить канал. Необходимо предоставить портфолио и цены за обложку или пакет услуг. Учитывайте последние тренды в YouTube-дизайне.
Дизайнер для создания баннеров и рекламных креативов
Ищем дизайнера для создания баннеров на сайт и рекламных креативов для кейтеринговой компании. Нужны продающие и современные креативы, способные привлечь внимание клиентов. Приветствуются примеры работ и готовность предложить новые решения.
Заявки фрилансеров
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