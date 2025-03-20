Дизайнер обложек для YouTube

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Закрыт5 заявок28 просмотров

Ищу дизайнера для создания стильных обложек на YouTube. Мне нужны модные, современные и нешаблонные обложки, которые выделят мой канал. Если ты умеешь делать крутой и цепляющий визуал, понимаешь тренды YouTube-дизайна и готов предложить несколько идей, то пиши в директе! Что отправлять: примеры своих работ (портфолио) и ваши цены (за 1 обложку или пакет). Жду предложений! Давайте сделаем что-то действительно классное.

YouTubeДизайн обложек
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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