Дизайнер обложек для YouTube

Ищу дизайнера для создания стильных обложек на YouTube. Мне нужны модные, современные и нешаблонные обложки, которые выделят мой канал. Если ты умеешь делать крутой и цепляющий визуал, понимаешь тренды YouTube-дизайна и готов предложить несколько идей, то пиши в директе! Что отправлять: примеры своих работ (портфолио) и ваши цены (за 1 обложку или пакет). Жду предложений! Давайте сделаем что-то действительно классное.