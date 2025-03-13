### 1. Общая информация

Название проекта: Креативная реклама для арбитражной команды

Цель проекта: Создание привлекательной и эффективной рекламы для привлечения новых клиентов и партнеров в арбитражной команде.

Целевая аудитория: Бизнесмены, маркетологи, владельцы интернет-магазинов, желающие увеличить трафик и продажи через арбитраж трафика.

### 2. Функциональные требования

#### 2.1. Форматы креативов

- Графические баннеры (размеры: 300x250, 728x90, 160x600, 970x250).

- Видеореклама (длительность: 15-30 секунд).

- Картинки для социальных сетей (размеры: 1200x628, 1080x1080).

#### 2.2. Содержание креативов

- Привлекательные заголовки: должны быть короткими и цепляющими, отражать суть предложения.

- Основной текст: краткое описание преимуществ работы с арбитражной командой, акцент на результатах и успешных кейсах.

- Призыв к действию: четкие и ясные фразы (например, "Начни зарабатывать с нами", "Проверь, как мы можем помочь вашему бизнесу", "Запишись на бесплатную консультацию").

### 3. Дизайн

#### 3.1. Стиль

- Современный, минималистичный дизайн с акцентом на читаемость.

- Цветовая палитра: использование фирменных цветов команды (указать цвета).

- Использование качественных изображений и графики, отражающих тематику арбитража трафика (например, графики, стрелы, деньги).

#### 3.2. Шрифты

- Использование шрифтов, которые легко читаются на экране.

- Заголовки должны быть выделены, чтобы привлекать внимание.

### 4. Технические требования

#### 4.1. Графические баннеры

- Формат: JPEG/PNG для статических изображений, GIF для анимации.

- Оптимизация для быстрой загрузки.

#### 4.2. Видеореклама

- Формат: MP4.

- Качество: не менее 1080p.

- Видеоряд должен быть динамичным, с плавными переходами и эффектами.