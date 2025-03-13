Необходимо разработать баннеры с изображениями котиков и тунца. Увеличение количества котиков на дизайне является приоритетом. Требуется креативный подход и внимание к деталям.
Cоздать креатив для рекламы арбитражной команды
### 1. Общая информация
Название проекта: Креативная реклама для арбитражной команды
Цель проекта: Создание привлекательной и эффективной рекламы для привлечения новых клиентов и партнеров в арбитражной команде.
Целевая аудитория: Бизнесмены, маркетологи, владельцы интернет-магазинов, желающие увеличить трафик и продажи через арбитраж трафика.
### 2. Функциональные требования
#### 2.1. Форматы креативов
- Графические баннеры (размеры: 300x250, 728x90, 160x600, 970x250).
- Видеореклама (длительность: 15-30 секунд).
- Картинки для социальных сетей (размеры: 1200x628, 1080x1080).
#### 2.2. Содержание креативов
- Привлекательные заголовки: должны быть короткими и цепляющими, отражать суть предложения.
- Основной текст: краткое описание преимуществ работы с арбитражной командой, акцент на результатах и успешных кейсах.
- Призыв к действию: четкие и ясные фразы (например, "Начни зарабатывать с нами", "Проверь, как мы можем помочь вашему бизнесу", "Запишись на бесплатную консультацию").
### 3. Дизайн
#### 3.1. Стиль
- Современный, минималистичный дизайн с акцентом на читаемость.
- Цветовая палитра: использование фирменных цветов команды (указать цвета).
- Использование качественных изображений и графики, отражающих тематику арбитража трафика (например, графики, стрелы, деньги).
#### 3.2. Шрифты
- Использование шрифтов, которые легко читаются на экране.
- Заголовки должны быть выделены, чтобы привлекать внимание.
### 4. Технические требования
#### 4.1. Графические баннеры
- Формат: JPEG/PNG для статических изображений, GIF для анимации.
- Оптимизация для быстрой загрузки.
#### 4.2. Видеореклама
- Формат: MP4.
- Качество: не менее 1080p.
- Видеоряд должен быть динамичным, с плавными переходами и эффектами.
Заявки фрилансеров
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