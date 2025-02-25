Баннер для ютуба должен быть в таком стиле как и буквы, стекающие как слизь в сине черном цвете с фиолетовым оттенком. Надпись GIBONOID. Так же можно добавить рядом маленьких милых и добрых гибонов, свисающих с букв или сидящих на них(на ваше усмотрение) или же парочка больших гибонов. Повторюсь что все должно быть именно в таком стиле как и эта буква. Приглашаю опытных специалистов для сотрудничества, за детальной информацией в тг @r0flan_ebalo.