Баннер для ютуб канала

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок97 просмотров

Баннер для ютуба должен быть в таком стиле как и буквы, стекающие как слизь в сине черном цвете с фиолетовым оттенком. Надпись GIBONOID. Так же можно добавить рядом маленьких милых и добрых гибонов, свисающих с букв или сидящих на них(на ваше усмотрение) или же парочка больших гибонов. Повторюсь что все должно быть именно в таком стиле как и эта буква. Приглашаю опытных специалистов для сотрудничества, за детальной информацией в тг @r0flan_ebalo.

YouTubeСоздание баннеров
2 месяца назад
MishaGibon
Михаил 
23 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
Андрій
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Аліна
 
17 лет
6 месяцев в сервисе
Была
10 часов назад
2 месяца назад
Мансур
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
380 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Баннеры
Константин
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
#1
Баннеры
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
8 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
София
 
28 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Влад
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Артем
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
7 часов назад
2 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
31 отзыв
2 месяца назад