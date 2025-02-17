Дизайнер для создания карточек на маркетплейсах косметики

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Закрыт9 заявок87 просмотров

Требуется дизайнер для создания карточек на маркетплейсах Wildberries и Ozon для косметики. Карточки должны выглядеть дорого и стильно. Примеры будут предоставлены в переписке. Также требуется сделать тестовую карточку бесплатно сегодня. Наличие портфолио приветствуется.

Создание карточек товаров
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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