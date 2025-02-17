Требуется дизайнер для создания карточек на маркетплейсах Wildberries и Ozon для косметики. Карточки должны выглядеть дорого и стильно. Примеры будут предоставлены в переписке. Также требуется сделать тестовую карточку бесплатно сегодня. Наличие портфолио приветствуется.