Ищется дизайнер карточек для маркетплейсов с опытом и портфолио. Задачи: разработка контента для OZON, WB, Яндекс.Маркет, создание инфографики и rich-контента, ретушь и цветокоррекция. Знание современных трендов, навыки работы с Adobe Illustrator, Photoshop, Figma. Опыт анимации или видеомонтажа будет плюсом. Соблюдение дедлайнов обязательно.