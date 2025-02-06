Необходимо разработать баннеры для Instagram: Stories/Reels (1080×1920 px) и пост (1080×1080 px). Используйте фирменные цвета Delicio и создайте простой текст о доставке еды. Включите кнопку «Подробнее» и логотип. Срок выполнения — до завтра утра.
Дизайнер обложек для YouTube видео (подкасты)
Ищем дизайнера для разработки обложек к видео на YouTube, посвященных подкастам. Требуется создание привлекательных и оригинальных дизайнов, которые будут хорошо сочетаться с тематикой канала и привлекать внимание зрителей.
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