Розробка дизайну візиток та флаєрів

$10
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Завершен5 заявок24 просмотра

Розробити дизайн візиток та Флаєра

Дизайн визитокДизайн листовок
3 месяца назад
Oleksandr288
Олександр 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
6 дней назад
3 месяца назад
$10
5 дней
Співпраця з Анною була чудовим досвідом! Завжди на зв’язку, відповідальна та уважна до деталей. Виконання на високому рівні, все вчасно та якісно. Рекомендую! ?
Співпраця з Олександром була чудовим досвідом! Він дуже приємний, ввічливий та професійний. Комунікація була на високому рівні, завжди на зв’язку та чітко пояснював свої побажання. Робота пройшла без проблем, все вчасно та на найвищому рівні. Залишаю тільки позитивний відгук і з радістю рекомендую для подальшої співпраці!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
9 часов назад
71 отзыв
3 месяца назад
anna_terentyeva
Анна 
19 лет
9 месяцев в сервисе
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6 дней назад
3 месяца назад
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
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2 дня назад
3 месяца назад
Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
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4 дня назад
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