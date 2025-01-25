Дизайнер превью для YouTube

Требуется дизайнер для создания превью для видео на YouTube. Ищем профессионала, который сможет создать привлекательное и оригинальное изображение, отвечающее тематике видео. Важно, чтобы превью привлекало внимание зрителей и было в соответствии с рекомендациями YouTube по размеру и формату.