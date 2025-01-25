Дизайнер превью для YouTube

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Закрыт5 заявок26 просмотров

Требуется дизайнер для создания превью для видео на YouTube. Ищем профессионала, который сможет создать привлекательное и оригинальное изображение, отвечающее тематике видео. Важно, чтобы превью привлекало внимание зрителей и было в соответствии с рекомендациями YouTube по размеру и формату.

YouTubeСоздание превью
3 месяца назад
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