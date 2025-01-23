Дизайнер обложек для YouTube

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Закрыт4 заявки21 просмотр

Требуется дизайнер обложек для YouTube с опытом создания обложек, навыками бьюти-обработки фото и цветокоррекции. Задачи включают модификацию готовых превью и создание трендовых, качественных обложек. Оплата договорная, удаленная работа, выполнение тестового задания обязательно.

Дизайн обложекСоздание превью
3 месяца назад
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