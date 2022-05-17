Графический дизайнер

Привет! Меня зовут Ваня, я графический дизайнер с опытом 3 года

Навыки

Допечатная подготовка. Готовлю макеты для печати в типографии. Настраиваю цвет, делаю так, чтоб принтер понимал какую краску нужно тратить и в каком количестве.

Печатные материалы. Визитки, календари, сертификаты, плакаты, афиши, буклеты, листовки и так далее — всё, что можно распечатать на принтере и в типографии.



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