Привет! Меня зовут Ваня, я графический дизайнер с опытом 3 года
Навыки
Допечатная подготовка. Готовлю макеты для печати в типографии. Настраиваю цвет, делаю так, чтоб принтер понимал какую краску нужно тратить и в каком количестве.
Печатные материалы. Визитки, календари, сертификаты, плакаты, афиши, буклеты, листовки и так далее — всё, что можно распечатать на принтере и в типографии.
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