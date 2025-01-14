Дизайнер для визуального контента в строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт8 заявок29 просмотров

В строительную компанию требуется дизайнер, который будет отвечать за визуальный контент. Основные обязанности: создание обложек для YouTube канала, разработка обложек для Reels и Shorts, создание картинок для постов в социальных сетях, разработка рекламных креативов, создание баннеров и мелкие дизайнерские работы. Ищем человека, умеющего работать с графическими редакторами и чувствующего тренды.

InstagramYouTubeДизайн постовСоздание баннеровСоздание картинок
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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