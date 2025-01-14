Необходимо срочно поменять название на баннерах, заменив 'ФГБОУ ВО' на 'Донецкая академия' и выполнить другие изменения по заданию. Учитывайте все требования к оформлению.
Дизайнер для визуального контента в строительной компании
В строительную компанию требуется дизайнер, который будет отвечать за визуальный контент. Основные обязанности: создание обложек для YouTube канала, разработка обложек для Reels и Shorts, создание картинок для постов в социальных сетях, разработка рекламных креативов, создание баннеров и мелкие дизайнерские работы. Ищем человека, умеющего работать с графическими редакторами и чувствующего тренды.
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