Дизайнер инфографики

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Закрыт7 заявок77 просмотров

Ищу дизайнера инфографики для оформления карточек товаров. Требуется умение работать в редакторах, использование ИИ будет плюсом, креативность и навыки замены фона/удаления лишних элементов с фотографии. Возможна как разовая услуга, так и постоянная работа.

Обработка изображенийСоздание инфографикиСоздание карточек товаров
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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