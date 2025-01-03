Дизайнер для esports betting проекта

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Закрыт5 заявок14 просмотров

Ищу дизайнера для проекта в области esports betting. Необходим опыт в разработке промо-материалов и рекламных креативов, включая баннеры. Работа может быть как на парт тайм, так и на фулл тайм, с возможностью удаленной работы.

Создание баннеровСоздание креативов
4 месяца назад
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