Требуется профессиональный графический дизайнер для разработки концептуального дизайна баннера размером 3 на 12 метров для магазина премиум одежды. Необходимо создать уникальную концепцию, а не просто скомпоновать текст по техническому заданию.
Фотокарточка для дарения подписки
Необходимо сделать фотокарточки (штуки 3-5) для дарения подписки на наш сервис; оттенки синего/белого/серого, уклон в технологический стиль дизайна, новогоднее настроение
Заявки фрилансеров
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