Требуется зарегистрировать компанию на 45 отзовиках и оставить минимум 2 уникальных отзыва с разных аккаунтов. Оплата: 30 рублей за регистрацию и 40 рублей за отзыв. Отчет в Excel по регистрации и отзывам. Работа не на скорость, возможна частичная оплата.
Баннер на сайт
Для еще неготового сайта нужен баннер на заглушку. На заглушек будет окно, где человек может оставить свою электронную почту. Нужно на баннере указать информацию о том, что сайт скоро будет работать и если человек оставит свой контакт, то получит скидку на свой первый заказ. Информация должна быть написана на английском языке. Точный текст я укажу. Размер банера 16:9, ширина не менее 1280 px
Заявки фрилансеров
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