Баннер на сайт

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Закрыт21 заявка91 просмотр

Для еще неготового сайта нужен баннер на заглушку. На заглушек будет окно, где человек может оставить свою электронную почту. Нужно на баннере указать информацию о том, что сайт скоро будет работать и если человек оставит свой контакт, то получит скидку на свой первый заказ. Информация должна быть написана на английском языке. Точный текст я укажу. Размер банера 16:9, ширина не менее 1280 px

Создание баннеров
5 месяцев назад
Yuliia_Litv
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