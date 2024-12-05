Для еще неготового сайта нужен баннер на заглушку. На заглушек будет окно, где человек может оставить свою электронную почту. Нужно на баннере указать информацию о том, что сайт скоро будет работать и если человек оставит свой контакт, то получит скидку на свой первый заказ. Информация должна быть написана на английском языке. Точный текст я укажу. Размер банера 16:9, ширина не менее 1280 px