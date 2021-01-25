katerinka2009

Екатерина katerinka2009

 
35 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Katya Potapova

Привет всем.

Меня зовут Екатерина. На данном этапе своей жизни занимаюсь вёрсткой сайтов. Имею  опыт больше года. Примеры работ есть в портфолио. Также знаю php создала сайт объявлений. Добросовестно и качественно выполняю поставленную мне работу. Не пропадаю.

PHP
Портфолио
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нет отзывов
$200/час
от $1000от 1 дня
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