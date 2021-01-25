Katya Potapova
Привет всем.
Меня зовут Екатерина. На данном этапе своей жизни занимаюсь вёрсткой сайтов. Имею опыт больше года. Примеры работ есть в портфолио. Также знаю php создала сайт объявлений. Добросовестно и качественно выполняю поставленную мне работу. Не пропадаю.
Портфолио
- Music site181 просмотр
- Thunder188 просмотров
- Restaraunt159 просмотров
- Сайт такси212 просмотров
- Сайт вышивки128 просмотров
- Primavera147 просмотров
- Origami182 просмотра
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$200/час
от $1000от 1 дня
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