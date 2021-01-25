Katya Potapova

Привет всем.

Меня зовут Екатерина. На данном этапе своей жизни занимаюсь вёрсткой сайтов. Имею опыт больше года. Примеры работ есть в портфолио. Также знаю php создала сайт объявлений. Добросовестно и качественно выполняю поставленную мне работу. Не пропадаю.