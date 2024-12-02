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Закрыт15 заявок72 просмотра

Здравствуйте. Пишем тексты нейросетью, корректируем, заполняем сайт прописывая мета теги и т.п. Общий объем около 250 сайтов.

Требования: ответственность и аккуратность, а также хороший русский язык.

Наполнение сайтов
5 месяцев назад
vladik86
39 лет
10 лет в сервисе
Был
16 часов назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 отзыва
4 месяца назад
Ольга
 
44 года
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов(-1)
5 месяцев назад
Алена
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Олег
 
65 лет
год в сервисе
Был
15 дней назад
5 месяцев назад
Василиса
 
37 лет
6 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Константин
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Руслан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Лиана
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 отзывов
5 месяцев назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
онлайн
57 отзывов
5 месяцев назад
Лучший контент-менеджер апреля
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Наполнение сайтов
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
89 отзывов
5 месяцев назад
Екатерина
 
33 года
4 года в сервисе
Была
4 часа назад
7 отзывов
5 месяцев назад
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