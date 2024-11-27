Необходимо подготовить Excel-файлы по образцу для наполнения каталога товаров на сайте. Важно создать файлы, соответствующие заданным требованиям, чтобы упростить процесс загрузки информации о товарах.
SEO аудит
Провести SEO аудит сайта listogib.club и составить ТЗ на доработку сайта, чтобы повысить его органическую выдачу с 500 до 3000 посетителей в месяц.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $1
Требуется оценить проект, зайти в группу, просмотреть темы и оставить отзыв в соответствующем разделе. Необходимо предоставить честное мнение о проекте и его содержании.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Ищем специалиста для тестирования визуальной части сайтов и их наполнения. Задания будут предоставлены в виде ТЗ. Необходим опыт в подобной работе. После выполнения требуется предоставить отчет. Работу можно начать сразу.Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $4
Требуется опубликовать отзыв на Яндекс Картах за 200 Р или на Авито за 120 Р. Можно выполнить одну из задач или обе. Текст отзыва предоставляется. Необходим аккаунт Яндекс Карты от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Оплата производится после успешной публикации отзыва.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $35
Необходимо опубликовать мобильное приложение в Гугл маркет с аккаунта разработчика, зарегистрированного до ноября 2023. Исполнитель должен прислать приглашение на почту заказчика, после чего заказчик загрузит приложение и отправит на модерацию. Оплата производится после успешной публикации.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $180
Требуется редактирование страниц Википедии в разделе музыки 2000-2020 годов. Необходимо добавить и обновить информацию для улучшения поиска музыки и песен. Задача требует усидчивости и терпения. Работа с архивом и создание более доступного контента для пользователей.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется написать отзывы на Авито с оплатой 200 рублей за отзыв. Выплата производится в течение суток после публикации. Необходимо, чтобы аккаунт был зарегистрирован не менее месяца и не оставлял отзывов за последний месяц. Инструкции будут предоставлены.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходима доработка страниц на платформе Тильда. Задача включает перенос контента с указанного сайта на главную страницу и страницу портфолио. Ожидается качественное выполнение и внимание к деталям.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищется специалист для дозаполнения карточек товара в интернет-магазине на Битрикс. Задача включает добавление фотографий, описаний и характеристик для 30000+ товаров, связанных с запчастями и бытовой техникой. Работа в админке Битрикс, поиск информации с других сайтов. Сдача осуществляется частями по 100 товаров. Требуется опытный и ответственный фрилансер.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад