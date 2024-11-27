SEO аудит

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки21 просмотр

Провести SEO аудит сайта listogib.club и составить ТЗ на доработку сайта, чтобы повысить его органическую выдачу с 500 до 3000 посетителей в месяц. 

SEOОптимизация сайтов
5 месяцев назад
masterroof_info
Владимир 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
5 месяцев назад
Любов
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад
Ярослав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад