Ищется специалист для дозаполнения карточек товара в интернет-магазине на Битрикс. Задача включает добавление фотографий, описаний и характеристик для 30000+ товаров, связанных с запчастями и бытовой техникой. Работа в админке Битрикс, поиск информации с других сайтов. Сдача осуществляется частями по 100 товаров. Требуется опытный и ответственный фрилансер.
Доработать страницы на Тильде
Требуется перенести https://www.cumberlandkitchen.com/?utm_source=Cox%20Media&utm_medium=social&utm_campaign=REV%2010.9.24 на наш сайт
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