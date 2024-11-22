Ищется специалист для дозаполнения карточек товара в интернет-магазине на Битрикс. Задача включает добавление фотографий, описаний и характеристик для 30000+ товаров, связанных с запчастями и бытовой техникой. Работа в админке Битрикс, поиск информации с других сайтов. Сдача осуществляется частями по 100 товаров. Требуется опытный и ответственный фрилансер.