Опубликовать отзыв на авито или яндекс картах

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок106 просмотров

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 120р

Можно выполнить что то одно или сразу два

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
6 месяцев назад
guest_1731653020497
6 месяцев в сервисе
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