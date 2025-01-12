Web & Mobile designer
👋 Привет!
Меня зовут Лиана, я делаю дизайн сайтов, мобильных версий и лендингов. Всю работу делаю в Figma.
Я эксперт в области дизайнерского мышления, фреймворков, интерактивного UX-прототипирования и окончательного создания графики пользовательского интерфейса.
Мои контакты
Telegram - @galln
Behance - https://www.behance.net/lianagalstyan3
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/liana-galstyan-932976223/
Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Дизайн сайтов
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