Web & Mobile designer

👋 Привет!

Меня зовут Лиана, я делаю дизайн сайтов, мобильных версий и лендингов. Всю работу делаю в Figma.

Я эксперт в области дизайнерского мышления, фреймворков, интерактивного UX-прототипирования и окончательного создания графики пользовательского интерфейса.

﻿Мои контакты

Telegram - @galln

Behance - https://www.behance.net/lianagalstyan3

LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/liana-galstyan-932976223/

﻿Буду рада сотрудничеству, обращайтесь!