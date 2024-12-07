Придумать комментарий в группе.

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен1 заявка6 просмотров

Нужен текст, способный замотивировать на открытие диалога между участниками.

Что то актуальное и с различными точками зрения.

Например: где лучше работать? На удаленке или в офисе?

Написание текстов
5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

yoloqward
Михаил 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

yoloqward
Михаил 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад