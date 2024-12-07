Необходимо собрать контакты youtube-блогеров из предоставленной таблицы с ссылками на каналы. Оплата составляет 2 рубля за каждый найденный контакт. Задача включает поиск и систематизацию информации, поэтому требуется внимательность и точность.
Придумать комментарий в группе.
Нужен текст, способный замотивировать на открытие диалога между участниками.
Что то актуальное и с различными точками зрения.
Например: где лучше работать? На удаленке или в офисе?
Выбранный исполнитель
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