С развитием интернет пространства появилось много новых востребованных профессий. И одна из них - работа контент-менеджером. Сегодня ни один успешный веб-ресурс не обходится без должности данного специалиста. И подтверждением этому являются регулярные объявления о поиске, размещаемые на бирже подбора freelance персонала.

Контент-менеджер - это человек, отвечающий за наполнение интернет-ресурса разного вида информацией. Без постоянного наполнения актуальными текстами, фото и видео материалами ни один сайт не сможет полноценно существовать. Чтобы оставаться интересным пользователям, он должен постоянно обновляться. И в этом поможет постоянный или фриланс контент-менеджер.

Что подразумевает работа наполнение сайта удаленно?

Подобная деятельность предполагает достаточно широкую деятельность. Учитывая вторую часть слова, становится понятно, что данный специалист не просто наполняет, а и управляет веб-порталом. Он решает много задач:

контролирует актуальность информации на страницах;

пополняет его новыми материалами;

поддерживает форум, выступая в роли модератора;

координирует труд других специалистов (копирайтера, дизайнера);

отслеживает конкурентов;

активно способствует развитию вверенного веб-ресурса.

Так что наполнение сайтов - работа не такая простая, как кажется на первый взгляд. Она подразумевает наличие большого числа профессиональных навыков и умений.

Вакансии работы контент-менеджера: требования и навыки

Заказчики выдвигают разные требования к специалистам данного направления. Работа контент-менеджером удаленно требует наличия навыков в интернет-маркетинге, дизайне и копирайтинге. Чтобы быть востребованным работником, следует уметь:

писать и редактировать тексты;

разбираться в SEO-прожвижении;

обрабатывать изображения;

базово знать HTML-верстку;

искать информацию в сети;

анализировать поведение пользователей.

Чтобы претендовать на вакансии наполнение сайта, важно также наличие нужных личных качеств. Среди них на первом месте усидчивость, а кроме того, внимательность, хорошая память и оперативность. Такой специалист должен быть активным и любознательным. При этом, зарплата за подобный труд будет зависеть от количества умений у исполнителя.

Наполнение сайта: вакансии удаленно

Контент-менеджер вакансии нетрудно найти на различных порталах. Практически любой портал требует ежедневного, а иногда и ежечасного наполнения свежей информацией (новостями, обзорами и т.п.). При этом все чаще наниматели размещают объявления вакансии контент-менеджер удаленная работа. Это объясняется удобством сотрудничества для обеих сторон. Внештатная работа (администратор сайта) позволяет фрилансеру самостоятельно определять нагрузку. Нет надобности тратить время на поездки в офис, можно сотрудничать одновременно с несколькими заказчиками, причем из разных уголков мира - Украина, Беларусь, Россия, Киев, Москва, Минск.

В свою очередь вакансия удаленный контент-менеджер приносит пользу работодателю. Ведь зачислять в штат еще одного сотрудника из-за одной-двух новостей в день, нерентабельно. Зато удаленщик - прекрасный вариант экономии для компании.

Поиск контент-менеджера удаленно: вакансии и проекты



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