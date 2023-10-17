Фрилансеры: администраторы сайтов, контент менеджеры

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С развитием интернета и появление огромного количества сайтов профессия контент-менеджер стала невероятно востребованной. Если вы владеете веб-ресурсом, значит вы точно нуждаетесь в подобном специалисте. Его основная задача - наполнение сайта подходящим контентом.

Естественно, держать такого сотрудника в штате нет необходимости, поэтому чаще всего он привлекается для работы на удаленной основе. Найти контент менеджера на фрилансе вы сможете в этом разделе нашей биржи.

Что может предложить специалист по наполнению сайта?

Ни один веб-ресурс не будет полноценно функционировать и отображаться в поисковой системе без уникального контента. Для его привлечения как раз и нужен контент менеджер фрилансер. Он решает сразу несколько важных задач, связанных с информацией. Он ее:

  • изучает;
  • подбирает;
  • пишет;
  • редактирует;
  • добавляет на сайт.

Кроме текстов, также данный специалист может предложить услуги по подбору подходящей графической информации, чтобы получилась целостная картина контента.

К основным навыкам такого фрилансера относятся:

  • умение писать тексты;
  • высокий уровень грамотности;
  • понимание основ обработки изображений;
  • умение обрабатывать большой объем информации;
  • быстрый компьютерный набор.

Естественно, в данном деле важные такие качества, как усидчивость, внимательность и аккуратность.

Контент менеджер фрилансер: как выбрать?

Если вам нужен сотрудник для наполнения онлайн-ресурса, наш каталог фрилансеров поможет вам решить эту задачу. Найти контент менеджера на бирже Weblancer очень просто, ведь все нужные сведения о кандидатах вы сможете посмотреть в открытом доступе.

Для начала обратите внимание на рейтинг нашего сервиса по специализациям. Благодаря ему, лучшие специалисты находятся в начале списка. Это позволяет значительно сэкономить время на поиск, и максимально оперативно найти нужного исполнителя.

Также у вас есть возможность посмотреть, как давно трудится контент менеджер фрилансер, и как его работу оценивают другие заказчики. Обязательно загляните в портфолио кандидатов, чтобы оценить их профессионализм. И, конечно, не забудьте ознакомиться с прайсом на его услуги. Оплата всегда важный момент в трудовом сотрудничестве.

Совокупность всех этих сведений позволит вам быстро и эффективно подобрать исполнителя из Украины, России или любой другой страны, который качественно наполнит ваш веб-ресурс для дальнейшего продвижения. Сотрудничество с ним вы сможете оформить в рамках нашего сервиса, что поможет сделать его максимально надежным и безопасным.

Привлекая удаленного сотрудника, будьте уверены в качественном результате!

Частые вопросы о контент-менеджерах

Как найти работу по наполнению сайтов?

Заказы на фриланс для контент-менеджеров есть в категории Наполнение сайтов.

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Алла В.
Алла В. 
46 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 7 минут назад
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$2 / час
1
1 балл

Наполнение интернет магазина товарами, статьями, оформление картинками, линками. Публикация статей, новостей, списков. Подбор картинок, фото, обработк

  • Контент-менеджер
  • Контент-менеджер
  • Контент-менеджер
наполнение сайта контентомнаполнение интернет магазина+2
Лера Безлепкина
44 года, Украина
16 лет в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
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$5 / час
от $1
2

Любые админки, уникальные описания, высокая скорость работы, опытная команда.

  • Интернет-магазин Розетка
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Людмила К.
25 лет, Казахстан
4 года в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$5 / час
от $2
3

Наполнение сайтов, поиск информации

наполнение интернет магазина
Олександр К.
Олександр К. 
37 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 19 секунд назад
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$5 / час
от $10
4

Наполнение сайта любой информацией

  • Наповнення контентом сайту Casinos Lucky
  • Наповнення магазину на PROM.ua
  • Наповнення сайту "ONCOLOG. Все про рак и его лечение"
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Лучший фрилансер
— Лучший разработчик CMS ноября '23
Виктория А.
32 года, Казахстан
8 лет в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$6 / час
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5

Наполняю сайты и интернет-магазины, внимательно, быстро, качественно

  • Наполнение сайта в самописной админке
  • Оформление статей для сайта про обереги
  • Перенос контента с одного сайта на другой
  • Составление ТЗ в программе ТЗшка
  • Оформление статьи на WordPress
Екатерина Семенец
31 год, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 3 часа назад
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$2 / час
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6
12 баллов

Есть опыт в заполнении карточек и наполнении сайта контентом

  • Сбор базы данных в инстаграм по заданным параметрам
  • Наполнение сайта объявлениями
  • Наполнение детского сайта
  • Сбор базы данных дизайнеров интерьера
  • Наполнение сайта знакомств
Лучший фрилансер
— Лучший контент-менеджер ноября '23
Александр З.
30 лет, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
38 отзывов1 новый
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$3 / час
от $25
7
11 баллов

Услуги контент- менеджера - качественно, ответственно и за разумно-адекватные деньги.

  • Наполнение ИМ по продаже и монтажу автономной канализации
  • Администрирование (наполнение контентом) сайта на Wordpress 09.2023
  • Публикация статей на Wordpress Elenberg
  • Контент-менеджмент opencart
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Оксана В.
Оксана В. 
31 год, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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$5 / час
от $5
8
2 балла

- Наполнение интернет-магазинов товарами - Простая обработка фотографий - Редактирование карточек товаров

София Иванишвили
37 лет, Грузия
11 лет в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
80 отзывов1 новый
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$3 / час
9
1 балл

Наполнение интернет магазина товарами, оформление статей. Обработка фотографий.

  • Публикация статей.
  • buypasturegrass.com
  • Публикация статей
  • Публикация статей
  • Публикация статей
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Татьяна А.
42 года, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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$5 / час
от $20
10

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  • Сайт по продаже туров
  • Сайт по продаже недвижимости
  • Интернет-магазин сумок
  • Интернет-магазин наручных часов
  • Интернет-магазин корейской косметики
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Маргарита М.
34 года, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$5.5 / час
11

Создание, перенос, заполнение и редактирование карточек товара. Поиск и структурирование информации.

  • Внесение и перелинковка цветов ИМ OpenCart.
  • Наполнение сайта DLE.
  • Наполнение ИМ WordPress.
  • Наполнение ИМ OpenCart.
  • Наполнение ИМ Laravel.
наполнение сайта контентомнаполнение интернет магазина+1
Александр Волошин
37 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $10
12
  • Наполнения интернет-магазина CITY of DREAM
  • Наполнения интернет-магазина MY DIAMONDS
  • Наполнение интернет-магазина Rumpa (CMS Magento)
  • Наполнение интернет-магазина TOOLS
  • Наполнение товарами интернет-магазина TATAMI
наполнение сайта контентомнаполнение сайта товарами
Ілона М.
Ілона М. 
30 лет, Украина
3 месяца в сервисе
Была онлайн 2 часа назад
2 отзыва1 новый
Заказать
$5 / час
от $10
13
Лучший фрилансер
— Лучший контент-менеджер ноября '23
Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок контент-менеджер ноября '23
Показать еще 1
Лариса Лихацкая
42 года, Эстония
1 год в сервисе
Была онлайн 4 дня назад
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$15 / час
от $15
14

Беру сайты на сопровождение. Например, добавить новую услугу, заменить текст, поменять стоимость товара и т.д.

  • Йога с Юлией Сабитовой
Перизат Алькенова
34 года, Казахстан
2 года в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
5 отзывов1 новый
Заказать
$2 / час
от $17
15

У меня большой опыт по наполнению

  • Заливка текста в комментарии на сайте
  • Наполнение с версткой
  • Поиск и наполнение
Татьяна С.
49 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
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$3 / час
от $20
16

Качественное наполнение сайтов

Лучший фрилансер
— Лучший контент-менеджер ноября '23
наполнение сайта контентомнаполнение интернет магазина+1
Олександр Ч.
Олександр Ч. 
39 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 4 недели назад
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$3 / час
от $10
17
htmlcssjavascriptfigmajquerygulp
Людмила Ш.
Людмила Ш. 
33 года, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$5 / час
18

Подготовка контента. Наполнение любых сайтов.

  • sib-comfort.ru (ModX Revo)
  • glav-kalyan.ru (OpenCart)
  • cubochki.com.ua (OpenCart)
  • storetube.ru (AdvantShop)
  • krasotashop.com (OpenCart)
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Валерий Б.
Валерий Б. 
55 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$3 / час
от $10
19

Выполню работу качественно и в оговоренные сроки.

Дарья Шульц
35 лет, Армения
16 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$2 / час
от $1
20

Наполнение любых сайтов. Поиск информации. Высокая скорость работы. Цена и сроки договорные.

  • Интернет-магазин элитных часов
  • Сайт "Энциклопедия материнства"
  • Интернет-магазин Цифровой
  • Магазин дверей Торекс
заполнение карточек товаровдобавление новостей на сайт
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