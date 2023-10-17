Фрилансеры: администраторы сайтов, контент менеджеры
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С развитием интернета и появление огромного количества сайтов профессия контент-менеджер стала невероятно востребованной. Если вы владеете веб-ресурсом, значит вы точно нуждаетесь в подобном специалисте. Его основная задача - наполнение сайта подходящим контентом.
Естественно, держать такого сотрудника в штате нет необходимости, поэтому чаще всего он привлекается для работы на удаленной основе. Найти контент менеджера на фрилансе вы сможете в этом разделе нашей биржи.
Что может предложить специалист по наполнению сайта?
Ни один веб-ресурс не будет полноценно функционировать и отображаться в поисковой системе без уникального контента. Для его привлечения как раз и нужен контент менеджер фрилансер. Он решает сразу несколько важных задач, связанных с информацией. Он ее:
- изучает;
- подбирает;
- пишет;
- редактирует;
- добавляет на сайт.
Кроме текстов, также данный специалист может предложить услуги по подбору подходящей графической информации, чтобы получилась целостная картина контента.
К основным навыкам такого фрилансера относятся:
- умение писать тексты;
- высокий уровень грамотности;
- понимание основ обработки изображений;
- умение обрабатывать большой объем информации;
- быстрый компьютерный набор.
Естественно, в данном деле важные такие качества, как усидчивость, внимательность и аккуратность.
Контент менеджер фрилансер: как выбрать?
Если вам нужен сотрудник для наполнения онлайн-ресурса, наш каталог фрилансеров поможет вам решить эту задачу. Найти контент менеджера на бирже Weblancer очень просто, ведь все нужные сведения о кандидатах вы сможете посмотреть в открытом доступе.
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Частые вопросы о контент-менеджерах
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