С развитием интернета и появление огромного количества сайтов профессия контент-менеджер стала невероятно востребованной. Если вы владеете веб-ресурсом, значит вы точно нуждаетесь в подобном специалисте. Его основная задача - наполнение сайта подходящим контентом.

Естественно, держать такого сотрудника в штате нет необходимости, поэтому чаще всего он привлекается для работы на удаленной основе. Найти контент менеджера на фрилансе вы сможете в этом разделе нашей биржи.

Что может предложить специалист по наполнению сайта?

Ни один веб-ресурс не будет полноценно функционировать и отображаться в поисковой системе без уникального контента. Для его привлечения как раз и нужен контент менеджер фрилансер. Он решает сразу несколько важных задач, связанных с информацией. Он ее:

изучает;

подбирает;

пишет;

редактирует;

добавляет на сайт.

Кроме текстов, также данный специалист может предложить услуги по подбору подходящей графической информации, чтобы получилась целостная картина контента.

К основным навыкам такого фрилансера относятся:

умение писать тексты;

высокий уровень грамотности;

понимание основ обработки изображений;

умение обрабатывать большой объем информации;

быстрый компьютерный набор.

Естественно, в данном деле важные такие качества, как усидчивость, внимательность и аккуратность.

Контент менеджер фрилансер: как выбрать?

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