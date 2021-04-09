sasha2106

Александр Волошин sasha2106

 
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Предлагаю Вам свои услуги по наполнению интернет-магазинов

Предлагаю Вам свои услуги по наполнению интернет-магазинов.

Работаю с системами управления:

-1С-Битрикс,

- CMS Drupal,

- CMS DLE,

- InSales,

- WebAsyst,

- OpenCart,

- UMI.CMS,

- WordPress,

- Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping),

- HostCMS,

- Amiro.CMS

- SIMPLA CMS

- ADVANTSHOP

- PHPShop и др.

Контакты:

WordPressOpenCartJoomlaDrupalVirtuemartБитриксDLEWebasystSimplaJoomShoppingInSalesНаполнение интернет магазина1С-БитриксUMI.CMS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20
Наполнение сайтов
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Отзывы заказчиков
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Заполнение контента в админке OpenCart
Благодарю за работу! Все супер!
Все отлично, Рекомендую!
Ответный отзыв
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
10 баллов
2 года назад
Наполнить сайт контентом
Всё сделал хоро и быстро. Делал как для себя )
Рекомендую, Оплата сразу в день сдачи проекта
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
$40
10 баллов
2 года назад
Необходимо наполнить английскую и казахскую версию
Оперативно и качественно ! Рекомендую !
Все отлично, сотрудничество продолжаем. Рекомендую
Ответный отзыв
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Добавить товар на сайт
Сденлано отлично и во время
Все отлично, работаем дальше. Рекомендую
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Добавить 50 товаров на битрикс
Все отлично! Спасибо за выполненное задание, рекомендую!
Все ок, работаем дальше.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
106 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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