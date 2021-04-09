Александр Волошин sasha2106sasha2106
37 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Предлагаю Вам свои услуги по наполнению интернет-магазинов
Предлагаю Вам свои услуги по наполнению интернет-магазинов.
Работаю с системами управления:
-1С-Битрикс,
- CMS Drupal,
- CMS DLE,
- InSales,
- WebAsyst,
- OpenCart,
- UMI.CMS,
- WordPress,
- Joomla (компоненты Virtuemart, Zoo, JoomShopping),
- HostCMS,
- Amiro.CMS
- SIMPLA CMS
- ADVANTSHOP
- PHPShop и др.
Контакты:
телеграм: @alex21061986
skype: alex21061986
e-mai: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-20— Наполнение сайтов
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Благодарю за работу! Все супер!
Ответный отзыв
Все отлично, Рекомендую!
$70
10 баллов
2 года назад
Всё сделал хоро и быстро. Делал как для себя )
Ответный отзыв
Рекомендую, Оплата сразу в день сдачи проекта
$40
10 баллов
2 года назад
Оперативно и качественно ! Рекомендую !
Ответный отзыв
Все отлично, сотрудничество продолжаем. Рекомендую
$20
10 баллов
2 года назад
Сденлано отлично и во время
Ответный отзыв
Все отлично, работаем дальше. Рекомендую
$20
10 баллов
3 года назад
Все отлично! Спасибо за выполненное задание, рекомендую!
Ответный отзыв
Все ок, работаем дальше.
Наполнение сайтов
106 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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